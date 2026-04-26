Toulouse

MÉMOIRES EN MUSIQUE AVEC EUGÉNIE BERROCQ, CHANTEUSE LYRIQUE

Place Saint-Étienne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La résistance à Toulouse

Rythmé par les chants de la Résistance, ce parcours vous transporte dans le Toulouse de la Seconde Guerre mondiale. En abordant le sauvetage d’enfants, la résistance juive et étrangère, ou encore la répression, cette visite fait résonner les voix de celles et ceux qui ont traversé cette période. .

Place Saint-Étienne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 1 53 01 18 04 antennesud@memorialdelashoah.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Resistance in Toulouse

L’événement MÉMOIRES EN MUSIQUE AVEC EUGÉNIE BERROCQ, CHANTEUSE LYRIQUE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE