MÉMOIRES EN MUSIQUE AVEC EUGÉNIE BERROCQ, CHANTEUSE LYRIQUE Toulouse
MÉMOIRES EN MUSIQUE AVEC EUGÉNIE BERROCQ, CHANTEUSE LYRIQUE Toulouse dimanche 21 juin 2026.
Toulouse
MÉMOIRES EN MUSIQUE AVEC EUGÉNIE BERROCQ, CHANTEUSE LYRIQUE
Place Saint-Étienne Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 12:00:00
Date(s) :
2026-06-21
La résistance à Toulouse
Rythmé par les chants de la Résistance, ce parcours vous transporte dans le Toulouse de la Seconde Guerre mondiale. En abordant le sauvetage d’enfants, la résistance juive et étrangère, ou encore la répression, cette visite fait résonner les voix de celles et ceux qui ont traversé cette période. .
Place Saint-Étienne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 1 53 01 18 04 antennesud@memorialdelashoah.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Resistance in Toulouse
L’événement MÉMOIRES EN MUSIQUE AVEC EUGÉNIE BERROCQ, CHANTEUSE LYRIQUE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- BENABAR LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse 26 avril 2026
- SHEN YUN – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse 27 avril 2026
- LEO ET LES ANIMAUX ENCHANTES COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse 27 avril 2026
- LE COFFRE MAGIQUE COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse 27 avril 2026
- CHARGE MENTALE SAUVE QUI PEUT COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse 27 avril 2026