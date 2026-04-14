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MÉMOIRES FÉMININES AFRIK@NANTES, Maison des Isles, Rezé, Rezé

MÉMOIRES FÉMININES AFRIK@NANTES, Maison des Isles, Rezé, Rezé

MÉMOIRES FÉMININES AFRIK@NANTES, Maison des Isles, Rezé, Rezé lundi 25 mai 2026.

Lieu : Maison des Isles, Rezé

Adresse : allée Claude-Choemet, Rezé

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

MÉMOIRES FÉMININES AFRIK@NANTES Lundi 25 mai, 14h00 Maison des Isles, Rezé Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-25T14:00:00+02:00 – 2026-05-25T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-25T14:00:00+02:00 – 2026-05-25T20:00:00+02:00

Dans le cadre de la 22e Journée de l’Afrique, l’association Diafrik propose une visite guidée de l’exposition « Mémoires Féminines », un espace pour comprendre les combats des femmes et des figures honorées dans les résistances négrières et coloniales.
Des animations seront également organisées autour de l’exposition.
Par Diafrik et Afrik@Nantes

Maison des Isles, Rezé allée Claude-Choemet, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire
10 mai 2026 10mai2026

Archives Nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes

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