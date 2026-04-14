MÉMOIRES FÉMININES AFRIK@NANTES, Maison des Isles, Rezé, Rezé

MÉMOIRES FÉMININES AFRIK@NANTES Lundi 25 mai, 14h00 Maison des Isles, Rezé Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-25T14:00:00+02:00 – 2026-05-25T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-25T14:00:00+02:00 – 2026-05-25T20:00:00+02:00

Dans le cadre de la 22e Journée de l’Afrique, l’association Diafrik propose une visite guidée de l’exposition « Mémoires Féminines », un espace pour comprendre les combats des femmes et des figures honorées dans les résistances négrières et coloniales.

Des animations seront également organisées autour de l’exposition.

Par Diafrik et Afrik@Nantes

Maison des Isles, Rezé allée Claude-Choemet, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire

10 mai 2026 10mai2026

Archives Nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes