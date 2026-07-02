« Mémoires mauves – sur la trace des poétes.ses LGBTQIA+ », Le Hangart, Lille
samedi 19 septembre 2026 · Le Hangart · Lille
Informations pratiques
« Mémoires mauves – sur la trace des poétes.ses LGBTQIA+ » Samedi 19 septembre, 15h00 Le Hangart Nord
Inscription par mail et adhésion à l’association le HangarT à prix libre et obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
“Mémoires à l’encre mauve” : un atelier pour se souvenir des poétesses, des poètes, des poétX queer qui nous ont précédé.e.s et écrire dans leurs traces. Sappho, Virginia Woolf, Etel Adnan, Audre Lorde… Autant de figures poétiques qui guideront notre stylo.
Le Hangart 14 rue garibaldi (Lille Sud) Lille 59155 Lille-Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « angele.lewis@proton.me »}]
Atelier d’écriture
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