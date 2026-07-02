« Mémoires mauves – sur la trace des poétes.ses LGBTQIA+ », Le Hangart, Lille

Informations pratiques

« Mémoires mauves – sur la trace des poétes.ses LGBTQIA+ » Samedi 19 septembre, 19h00 Le Hangart Nord

Adhésion à l’association le HangarT à prix libre et obligatoire et inscription pour participer à la scène ouverte gratuite à faire sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Une scène ouverte, mais qu’est ce que c’est ?

Une scène ouverte offre un espace d’expression libre. Que vous souhaitiez faire du slam, de la poésie, chanter, jouer de la musique ou performer du drag, cet espace est fait pour vous. Chaque performance est limitée à 3 minutes et l’inscription se fait sur place.

Pour cet événement, nous vous invitons à venir partager une performance en hommage/femmage aux figures féministes, anti-racistes et/ou queer qui nous ont précédé.e.s : lecture d’un extrait de texte ou composition personnelle (chanson, lettre, poème…) : qui aurez-vous envie de mettre en lumière ?

Nous savons qu’il est parfois difficile de monter sur scène. Nous faisons tout notre possible pour que la scène soit un espace d’expression bienveillant et plein d’écoute. Les propos discriminants (racisme, putophobie, LGBT-phobie, grossophobie, etc, etc.) ne sont pas tolérés, que ce soit sur scène ou en dehors. Si vous ou une personne êtes victimes, vous pouvez vous adresser à l’un·e de nous.

C’est l’association Power poetes.ses ! Scène animée par Angèle Lewis et Razadia

Le Hangart 14 rue garibaldi (Lille Sud) Lille 59155 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

Scène ouverte