– Mémoires mauves – sur la trace des poétes.ses LGBTQIA+, Le Hangart, Lille
dimanche 20 septembre 2026 · Le Hangart · Lille
Informations pratiques
– Mémoires mauves – sur la trace des poétes.ses LGBTQIA+ Dimanche 20 septembre, 15h00 Le Hangart Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Session de collage d’affiches en mémoire des poétes·ses queer ! Dans la lignée des collages féministes, investissons les rues de Lille Sud et Faches-Thumesnil pour bousculer les représentations et prendre la place dans l’espace public.
Nous seront en groupe et nous iront près de nos structures partenaires. Conseil : mettez des vêtements qui ne craignent pas d’être salis ! Matériel fourni.
Le Hangart 14 rue garibaldi (Lille Sud) Lille 59155 Lille-Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehangart.fr/ »}]
Collages de rue
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