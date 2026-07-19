Mémoires sans mémoire d’Élise Marienstras Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Atlande, 2025.

Élise Marienstras est née en 1932 à Paris, fille d’émigrés polonais originaires du shtetl de Slonim, territoire devenu légende qu’elle a elle-même connu enfant. Pendant la guerre, la famille franchit la ligne de démarcation et vit cachée jusqu’à la Libération. Aujourd’hui professeure émérite d’histoire, elle nous livre dans ce récit infusé de littérature et de philosophie sa traversée du xxe siècle : du shtetl au kibboutz, de New York à la Sorbonne de mai 68. « Il s’agit d’une sorte d’histoire orale, imparfaite, incomplète […] vécue comme un rêve dans lequel j’aurais été plongée pendant un temps, […] d’une histoire (avec et sans majuscule) qui a eu lieu et s’est éteinte, ou plutôt qui a été soufflée comme les traînées d’étincelles qui se sont échappées du shtetl en feu un jour de Kippour en décembre 1942. »

En présence de l’auteure.

En conversation avec RaphaëlSigal, auteur de Géographie de l’oubli (Robert Laffont, 2025).

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Élise Marienstras est née en 1932 à Paris, fille d’émigrés polonais originaires du shtetl de Slonim, territoire devenu légende qu’elle a elle-même connu enfant. Pendant la guerre, la famille franchit la ligne de démarcation et vit cachée jusqu’à la Libération.

Le jeudi 24 septembre 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : 3€ à 5€

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/ne-dormez-pas-chez-vous-cette-nuit +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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