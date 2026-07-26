Mémoires verticales : exposition photo sur les bâtiments protégés de Saint-Louis, Cité Danzas, cité des métiers d’art et rares, Saint-Louis

Informations pratiques

Mémoires verticales : exposition photo sur les bâtiments protégés de Saint-Louis 19 et 20 septembre Cité Danzas, cité des métiers d’art et rares Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Mémoires verticales

Exposition photo sur les bâtiments protégés de Saint-Louis

Depuis sa fondation au XVIIe siècle, Saint-Louis a grandi et s’est constamment transformée. L’héritage des siècles passés borde encore les rues et s’incarne dans les façades de nombreux édifices aujourd’hui protégés.

L’exposition présente les photographies prises par Jean-Marie Juraver à travers la ville. Elle consigne un état du bâti où les strates de l’histoire, petite ou grande, se donnent à lire, et permet de retracer les grandes phases du développement architectural et spatial de la cité.

Vernissage public le jeudi 17 septembre à 18h.

Entrée libre samedi et dimanche de 14h à 18h ; visites guidées à 14h15 chaque jour.

Cité Danzas, cité des métiers d’art et rares 12, rue Théo-Bachmann, 68300 Saint-Louis Saint-Louis 68300 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 89 69 52 00 https://www.saint-louis.fr/Cit%c3%a9-Danzas/4099/ La Cité Danzas occupe le dernier bâtiment historique de l’ancienne société Danzas, fondée à Saint-Louis en 1816 par Louis Danzas, ancien officier napoléonien. Profitant de la situation stratégique de la ville, aux portes de la Suisse et de l’Allemagne, l’entreprise est devenue l’un des pionniers du transport international. Acquis par la Ville de Saint-Louis en 1988, cet ancien bâtiment industriel a été réhabilité pour accueillir des ateliers dédiés aux métiers d’art et aux savoir-faire rares. Inaugurée en 2013, la Cité Danzas est aujourd’hui un lieu de création, de transmission et d’échange où travaillent artisans et artistes. À son entrée, la sculpture Erato, réalisée par l’artiste allemand Helmut Lutz de Breisach, rend hommage à la muse grecque de la poésie et symbolise l’ouverture culturelle et transfrontalière du lieu. La Cité ouvre ses portes au grand public à l’occasion de manifestations telles que les Journées européennes du patrimoine, les Journées européennes des métiers d’art ou encore son marché des créateurs, organisé à l’approche de Noël. Parking public gratuit, durée limitée.

Accès PMR intégral

Bus ligne 604, arrêt Croisée des Lys

À 10 minutes de la gare de Saint-Louis et de la gare routière, Euroairport.

Mémoires verticales

©Ville de Saint-Louis – Jean-Marie Juraver