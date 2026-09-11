Memorias Cruzadas, 60Adada, Saint-Denis

Informations pratiques

Memorias Cruzadas Samedi 19 septembre, 16h00 60Adada Seine-Saint-Denis

Événement gratuit et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Les artistes du 60 Adada de Saint-Denis reçoivent ceux du Neo Muderaj/Karstica de Madrid pour une résidence d’un mois. Les artistes exploreront les Mémoires Croisées – Memorias Cruzadas de l’immigration espagnole à Saint-Denis.

L’exposition se tiendra au 60 Adada du 24 septembre au 4 octobre 2026, mais nous vous attendons pendant les Journées Européennes du Patrimoine le 19 septembre pour découvrir le travail des artistes, échanger avec elles et eux sur leur oeuvre, leurs méthodes, leur regard… Des temps de rencontres précieux et rares avec des artistes !

60Adada 60 rue Gabriel-Péri 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0142437264 http://​www.60adada.org https://www.facebook.com/60adada/;https://www.instagram.com/60adada/ Le 60 Adada est un laboratoire de création et de diffusion des arts visuels situé au 60 rue Gabriel Péri à Saint-Denis, réunissant une cinquantaine d’artistes du territoire. Nous sommes une association artistique créée en 1986, l’ADADA installe l’art au cœur de la cité dans la Ville de Saint Denis, avec plsu de 10 expositions par an, des projets d’ateliers, de performances, d’évènements, toujours plus inclusifs et enrichissants. Accès par la ligne 13 (métro Basilique de Saint Denis)

Démonstration et rencontre avec les artistes

© 60 Adada