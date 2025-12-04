Memory d’arbre Loches

Memory d’arbre

Place de la Marne Loches Indre-et-Loire

Début : 2026-10-23 14:00:00

fin : 2026-10-23 16:00:00

2026-10-23

Découvrez les arbres autrement en créant votre propre memory de feuilles ! Observez les formes, textures et couleurs des feuilles, apprenez à les reconnaître et amusez-vous en famille ou entre amis. Une activité ludique et sensorielle qui fait rimer jeu et nature.

Prévoir pantalon, chaussures fermées et gourde. Chiens non acceptés.

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

English :

Discover trees in a different way by creating your own leaf memory! Observe shapes, textures and colors, learn to recognize them and have fun. A fun, sensory activity that combines play and nature.

Bring pants, closed shoes and a water bottle.

RDV Tourist Office.

