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Mémory musical au musée Opéra de Limoges Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges

samedi 20 mars 2027 · Musée des Beaux-Arts de Limoges · Limoges

Mémory musical au musée Opéra de Limoges Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 20 mars 2027
Fin
samedi 20 mars 2027
Heure de début
16:00:00
Lieu
Musée des Beaux-Arts de Limoges
Adresse
1 Place de l'Évêché
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
6 Tarif de base plein tarif

Limoges

Mémory musical au musée Opéra de Limoges

Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 16:00:00
fin : 2027-03-20

Date(s) :
2027-03-20

Mémory musical de 3 à 6 ans au Musée des Beaux-Arts de Limoges.

Venez jouer en famille au musée pour découvrir les oeuvres Le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn et La Nuit transfigurée de Schönberg, grâce à un jeu de mémory musical s’appuyant sur la collection des émaux du musée.   .

Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 

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English : Mémory musical au musée Opéra de Limoges

L’événement Mémory musical au musée Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole

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