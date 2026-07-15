Mémory musical au musée Opéra de Limoges Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges
samedi 20 mars 2027 · Musée des Beaux-Arts de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Mémory musical au musée Opéra de Limoges
Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 16:00:00
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-20
Mémory musical de 3 à 6 ans au Musée des Beaux-Arts de Limoges.
Venez jouer en famille au musée pour découvrir les oeuvres Le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn et La Nuit transfigurée de Schönberg, grâce à un jeu de mémory musical s’appuyant sur la collection des émaux du musée. .
Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10
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English : Mémory musical au musée Opéra de Limoges
L’événement Mémory musical au musée Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole
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