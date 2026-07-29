Menaces sur l’État de droit ! – Cycle de rencontres avec Salomé Saqué au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Le cycle de rencontres

Menaces sur l’État de droit ! est un cycle international de rencontres pour analyser les défis majeurs qui pèsent sur les démocraties contemporaines. À l’échelle mondiale comme européenne, la montée des populismes et des régimes autoritaires fragilise l’État de droit, redéfinit les rapports au pouvoir et met à l’épreuve les fondements mêmes de nos sociétés. Ce cycle, animé par la journaliste Salomé Saqué et initié par Le Carreau du Temple, propose six grandes rencontres pour décrypter les mécanismes à l’œuvre : polarisation extrême, défiance envers les institutions, attaques contre les minorités, transformation du paysage médiatique, et instrumentalisation des identités.

L’ambition est de mettre en dialogue des intellectuel·le·s, chercheur·e·s et acteur·rice·s de la société civile pour comprendre ces dynamiques et explorer des antidotes démocratiques, comme l’éducation aux médias, la participation citoyenne ou la justice sociale.

Le Carreau du Temple souhaite inscrire ce cycle dans un réseau de partenariats avec des lieux culturels européens, à raison d’une rencontre par mois, associant Paris à une autre capitale ou grande ville européenne.

Salomé Saqué, journaliste économique et politique, travaille sur des sujets tels que l’écologie, la justice sociale, les droits des femmes, la jeunesse et alerte sur le danger de la montée de l’extrême droite.

Thématiques des 6 rencontres :

Mardi 24 novembre 2026 à 19h – Être LGBTQIA+ dans un monde autoritaire : invisibilisation, attaques et résistances

Mardi 26 janvier 2027 à 19h – Les enjeux environnementaux et climatiques : entre scepticisme et complotisme

Mardi 16 mars 2027 à 19h – Corps et souveraineté : les droits des femmes face à la montée de l’extrême droite

Mardi 27 avril 2027 à 19h –Information, plateformes et liberté d’expression : entre régulation et dérégulation

Mercredi 19 mai 2027 à 19h – Culture, savoirs, liberté de création et de programmation : censure, désengagement et stigmatisation

En partenariat avec le média Blast

Programme accessible aux personnes sourdes et malentendantes, retranscrit par vélotypie et traduit en Langue des Signes Française par la Scop Paris interprétation

La journaliste Salomé Saqué invite des personnalités engagées pour analyser les menaces qui fragilisent l’État de droit et explorer les réponses démocratiques.

Le mercredi 19 mai 2027

de 19h00 à 20h30

Le mardi 27 avril 2027

de 19h00 à 20h30

Le mardi 16 mars 2027

de 19h00 à 20h30

Le mardi 26 janvier 2027

de 19h00 à 20h30

Le mardi 24 novembre 2026

de 19h00 à 02h00

Le mardi 13 octobre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-13T22:00:00+02:00

fin : 2027-05-19T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-13T19:00:00+02:00_2026-10-13T20:30:00+02:00;2026-11-24T19:00:00+02:00_2026-11-24T02:00:00+02:00;2027-01-26T19:00:00+02:00_2027-01-26T20:30:00+02:00;2027-03-16T19:00:00+02:00_2027-03-16T20:30:00+02:00;2027-04-27T19:00:00+02:00_2027-04-27T20:30:00+02:00;2027-05-19T19:00:00+02:00_2027-05-19T20:30:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

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