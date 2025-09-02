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MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE ! Mende

MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE ! Mende

MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE ! Mende mardi 11 août 2026.

Adresse
Place du foirail, BP83
Ville
48000 Mende
Département
Lozère
Début
mardi 11 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
Gratuit Enfant

Mende

MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE !

Place du foirail, BP83 Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11 23:00:00

Date(s) :
2026-08-11 2026-08-13

Au détour des ruelles de la ville, laissez-vous conter l’histoire de la Bête du Gévaudan avec la collaboration des Editions Belloloco et de Christophe Chaumette du Théâtre S’Amourailles.

Durée 2h
Plein tarif 8€ Tarif réduit (scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, PSH) 5€ gratuit jusqu’à 9 ans inclus
Places limitée, réservation fortement conseillée.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme avant 21h.   .

Place du foirail, BP83 Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 

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English :

L’événement MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE ! Mende a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT Mende

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