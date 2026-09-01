Menez l’enquête avec les chargés de missions Patrimoine du Département Hôtel du Département Agen

Informations pratiques

Agen

Menez l’enquête avec les chargés de missions Patrimoine du Département

Hôtel du Département 1633 Avenue du Général Leclerc Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Des ateliers sont proposés pour explorer des objets conservés par le Département. Ils visent à comprendre leur histoire et leurs significations. Durée 30 min. Horaires 14 h, 15 h, 16 h, 17 h. Sans réservation.

Des ateliers sont proposés pour explorer des objets conservés par le Département. Ils visent à comprendre leur histoire et leurs significations. Durée 30 min. Horaires 14 h, 15 h, 16 h, 17 h. Sans réservation. .

Hôtel du Département 1633 Avenue du Général Leclerc Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 46 20

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English : Menez l’enquête avec les chargés de missions Patrimoine du Département

Workshops are offered to explore objects in the Department’s collection. They aim to help participants understand the objects’ history and significance. Duration: 30 min. Times: 2:00 p.m., 3:00 p.m., 4:00 p.m., 5:00 p.m. No reservation required.

L’événement Menez l’enquête avec les chargés de missions Patrimoine du Département Agen a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Destination Agen