Ménopause, Casino Barrière de Lille, Lille

Ménopause Samedi 20 juin, 20h30 Casino Barrière de Lille Nord

à partir de 34€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-20T22:00:00+02:00

Samedi 20 juin 2026, retrouvez sur la scène du Théâtre de l’Hôtel Casino Barrière Lille, Ménopause, la comédie qui bouscule les règles !

Le résumé de Ménopause

Quatre femmes se rencontrent dans un grand magasin et se rendent compte que malgré leurs styles de vie opposés, elles ont un point commun auquel nul femme ne peut échapper : La Ménopause !

Une actrice en mal de rôles, une mère de famille nombreuse, une chef d’entreprise glaçante et une baba un peu trop cool racontent, chantent et dansent « leurs effets secondaires » avec humour.

Venez partager une vraie bouffée de chaleur mais aussi une vraie bouffée d’air frais entre femmes… et osez amener vos maris.

La distribution du spectacle

Une comédie d’Alex Goude et Alexandra Cismondi

Une mise en scène d’Alex Goude

Avec Dominique Magloire ou Sofia Morgavi, Marion posta ou Kareen Antonn, Patricia Samuel ou Virginie Bracq, Marianne Vigues ou Isabelle Turschwell

Une production TikTak prod

Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Lille 59777 Fives Nord Hauts-de-France 0328144777 https://www.casinosbarriere.com/fr/lille.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.casinosbarriere.com/lille/spectacle/menopause »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328144777 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-lille@groupebarriere.com »}]

Quatre femmes se rencontrent dans un grand magasin et se rendent compte que malgré leurs styles de vie opposés, elles ont un point commun auquel nul femme ne peut échapper : La Ménopause ! théâtre comédie