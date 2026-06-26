MENTHE À L’EAU & SARBACANE Le Barcarès jeudi 2 juillet 2026.

Le Barcarès

MENTHE À L’EAU & SARBACANE

Quai Alain Gerbault Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:30:00

fin : 2026-07-02 22:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Tribute Francis / Eddy Mitchell. Animation proposée par l’Association des Commerçants et Amis du Port de Plaisance.

Animation gratuite.

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Quai Alain Gerbault Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56

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English :

Tribute to Francis / Eddy Mitchell. Event organized by the Association of Merchants and Friends of the Marina.

Free event.

L’événement MENTHE À L’EAU & SARBACANE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE PORT BARCARES