VISITE DU SITE DES DOSSES Le Barcarès
VISITE DU SITE DES DOSSES Le Barcarès jeudi 2 juillet 2026.
Le Barcarès
VISITE DU SITE DES DOSSES
Avenue des Dosses Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 09:00:00
fin : 2026-07-02 11:30:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27 2026-08-31
Enrichissez votre séjour avec une visite pédagogique du Parc des Dosses proposée par l’office de tourisme munis de jumelles, découvrez la richesse de la faune locale et les secrets de ce site naturel emblématique de Port-Barcarès.
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Avenue des Dosses Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr
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English :
Enrich your stay with an educational tour of Parc des Dosses offered by the tourist office: Armed with binoculars, discover the diversity of the local wildlife and the secrets of this iconic natural site in Port-Barcarès.
L’événement VISITE DU SITE DES DOSSES Le Barcarès a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE PORT BARCARES
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