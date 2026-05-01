La Cellette

Menu de la Fête des Meres à l’Auberge de la Tour

3 Place du 8 Mai 1945 La Cellette Creuse

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Menu de la fête des meres

Entrée

• Saumon Gravlax mayonnaise Aneth roquette

ou

• Caillettes ardéchoises épinards salade verte

Plat

• Raviolis maisons ricotta Basilic sauce parmesan

ou

• Cassolette de la Mer

Dessert

• Mousse chocolat sablé noisettes

ou

• Île flottante

28€ par personne

Nous vous conseillons de réserver

–> Auberge de la Tour .

3 Place du 8 Mai 1945 La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 46 31 82 contact@aubergedelatourlacellette.fr

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English : Menu de la Fête des Meres à l’Auberge de la Tour

L’événement Menu de la Fête des Meres à l’Auberge de la Tour La Cellette a été mis à jour le 2026-05-22 par Portes de la Creuse en Marche