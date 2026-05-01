Menu de la Fête des Meres à l’Auberge de la Tour La Cellette
Menu de la Fête des Meres à l’Auberge de la Tour La Cellette vendredi 29 mai 2026.
La Cellette
Menu de la Fête des Meres à l’Auberge de la Tour
3 Place du 8 Mai 1945 La Cellette Creuse
Tarif : 28 – 28 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Menu de la fête des meres
Entrée
• Saumon Gravlax mayonnaise Aneth roquette
ou
• Caillettes ardéchoises épinards salade verte
Plat
• Raviolis maisons ricotta Basilic sauce parmesan
ou
• Cassolette de la Mer
Dessert
• Mousse chocolat sablé noisettes
ou
• Île flottante
28€ par personne
Nous vous conseillons de réserver
–> Auberge de la Tour .
3 Place du 8 Mai 1945 La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 46 31 82 contact@aubergedelatourlacellette.fr
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English : Menu de la Fête des Meres à l’Auberge de la Tour
L’événement Menu de la Fête des Meres à l’Auberge de la Tour La Cellette a été mis à jour le 2026-05-22 par Portes de la Creuse en Marche
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