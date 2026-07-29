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Mercredi à Histoires à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou

mercredi 25 novembre 2026 · Médiathèque · Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
Baugé
Ville
49150 Baugé-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Baugé-en-Anjou

Mercredi à Histoires à Baugé

Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 10:00:00
fin : 2026-11-25 11:30:00

Date(s) :
2026-11-25

Mercredi à Histoires à Baugé
Le groupe de bénévoles du Tapis lecture vous invite à un moment tout en douceur autour d’histoires et de comptines sur le thème des vêtements.
Pour les enfants de 0 à 3 ans. Sur réservation.   .

Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 12 18  mediatheque@baugeenanjou.fr

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English :

Wednesday at Histoires à Baugé

L’événement Mercredi à Histoires à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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