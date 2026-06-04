Luz-Saint-Sauveur

Mercredi artistique PP Project

Parc de la mairie LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Un spectacle familial et poétique mêlant marionnettes, musique live et magie visuelle !

Trois artisans viennent enclencher la douce palpitation de leur atelier de fabrication d’imaginaire, où Peter vit paisiblement et s’évade en bouquinant. Un jour, un oisillon surgit d’un livre. Le vieil homme n’a pas d’autre choix que de lui apprendre à voler, s’il veut retrouver sa tranquillité. Trois artistes pour raconter une histoire en trois dimensions le décor, l’envers du décor et…nos imaginaires !

Pour rêver ensemble de lectures, d’accompagnement, d’attachement, d’agacement … Un spectacle avec de la marionnette sur table, de la musique live, et des effets plus que spéciaux !

> Offert dans le cadre des Mercredis Artistiques .

> En cas de mauvais temps, repli en salle de spectacle de la Maison. .

Parc de la mairie LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

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English :

A poetic family show combining puppets, live music and visual magic!

Three artisans set the gentle pulses of their workshop in motion, where Peter lives peacefully and escapes by reading. One day, a baby bird emerges from a book. The old man has no choice but to teach it to fly, if he wants to regain his peace and quiet. Three artists tell a story in three dimensions: the set, the backstage and?our imaginations!

To dream together about reading, accompaniment, attachment, annoyance? A show with tabletop puppetry, live music and special effects!

L’événement Mercredi artistique PP Project Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65