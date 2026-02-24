Mercredi, c’est patrimoine ! Sur les traces de Jenny Maison du Pâtissier VAH Périgueux
Mercredi, c’est patrimoine ! Sur les traces de Jenny Maison du Pâtissier VAH Périgueux mercredi 11 mars 2026.
Mercredi, c’est patrimoine ! Sur les traces de Jenny
Maison du Pâtissier VAH 2 Rue Saint-Louis Périgueux Dordogne
Tarif : – – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Venez découvrir l’histoire de Jenny Sacerdote, célèbre couturière née à Périgueux en 1868 et créer un modèle inspiré de ses créations.
À partir de 4 ans (accompagnement obligatoire d’un adulte pour les mineurs).
1 h | Tarifs de 0 à 4 € | Réservation obligatoire
RDV Maison du Pâtissier .
Maison du Pâtissier VAH 2 Rue Saint-Louis Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mercredi, c’est patrimoine ! Sur les traces de Jenny
L’événement Mercredi, c’est patrimoine ! Sur les traces de Jenny Périgueux a été mis à jour le 2026-02-22 par OT Communal de Périgueux