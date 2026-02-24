Mercredi, c’est patrimoine ! Sur les traces de Jenny Maison du Pâtissier VAH Périgueux

Mercredi, c’est patrimoine ! Sur les traces de Jenny

Venez découvrir l’histoire de Jenny Sacerdote, célèbre couturière née à Périgueux en 1868 et créer un modèle inspiré de ses créations.

À partir de 4 ans (accompagnement obligatoire d’un adulte pour les mineurs).

1 h | Tarifs de 0 à 4 € | Réservation obligatoire

RDV Maison du Pâtissier .

