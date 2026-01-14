Mercredi créatif Atelier Art-chives Bellegarde
Mercredi créatif Atelier Art-chives Bellegarde mercredi 21 octobre 2026.
Mercredi créatif Atelier Art-chives
Avenue Madame de Montespan Bellegarde Loiret
Début : 2026-10-21 14:00:00
2026-10-21
Laurie Cezeur, illustratrice, vous accompagne dans une création artistique à base de reproduction d’archives locales, plantes séchées, encres végétales, crayons de couleurs et peintures.
Découpez et collez les photos, cartes postales, lettres, plans pour créer votre œuvre unique. À l’issue de l’atelier, les réalisations seront prises en photo afin d’être archivées et exposées aux Archives départementales. .
Avenue Madame de Montespan Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire
Illustrator Laurie Cezeur accompanies you in an artistic creation based on reproductions of local archives, dried plants, vegetable inks, colored pencils and paints.
