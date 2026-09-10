Mercredi créatif avec Manufactory Manufactory Le Havre
mercredi 16 septembre 2026 · Manufactory · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Mercredi créatif avec Manufactory
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 13:30:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Tous les mercredis, Manufactory propose des ateliers créatifs
Labo peinture, scrapbooking, origami, quilling… et bien d’autres encore ! Ces ateliers permettront de découvrir différentes techniques et support ! Différents ateliers créatifs viendront compléter l’offre pour réaliser d’autres objets et d’autres techniques.
Cette semaine, un mercredi scarpbooking
Pour les enfants, à partir de 6 ans Durée 2h
Réservation obligatoire, nombre de places limité .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
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English : Mercredi créatif avec Manufactory
L’événement Mercredi créatif avec Manufactory Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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