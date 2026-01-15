Mercredi créatif boule de Noël végétale Bellegarde
Mercredi créatif boule de Noël végétale Bellegarde mercredi 9 décembre 2026.
Mercredi créatif boule de Noël végétale
16 Rue de la République Bellegarde Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 14:00:00
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-12-09
La nature s’invite sur le sapin !
Préparez Noël en confectionnant une boule à suspendre sur votre sapin, à partir d’éléments trouvés dans la nature. En utilisant les matériaux mis à votre disposition (pomme de pins, mousse, branchage, feuilles, etc.) vous garnirez votre boule de Noël transparente pour la rendre unique. .
16 Rue de la République Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nature on the tree!
L’événement Mercredi créatif boule de Noël végétale Bellegarde a été mis à jour le 2026-01-15 par ADRT45