Mercredi créatif : initiation aux jeux les yeux bandés ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Dans le cadre du Mois du Handicap, nous vous proposons un atelier de pratique et de sensibilisation autour des jeux adaptés au public déficient visuel.

Pour se mettre en

situation, développer ses sens et échanger autour du handicap visuel.

Venez passer un moment convivial et jouer ensemble !

Mercredi 17 juin de 16h à 17h

Salle d’animation (niveau +1)

Public déficient visuel ou non, à partir de 7 ans

Sur inscription à partir du 17 mai sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Notre rendez-vous mensuel des mercredis créatifs est consacré ce mois-ci à une session ludique autour des jeux de société adaptés au handicap visuel.

Le mercredi 17 juin 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

sur inscription à partir du 17 mai auprès des bibliothécaires ou sur

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-17T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T16:00:00+02:00_2026-06-17T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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