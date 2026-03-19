Mercredi créatif : les mains dans la terre Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Chaque année, les plantes ont besoin d’un peu de soin pour bien grandir. Avec des gants et de petits outils nous nous occuperons du jardin.

En cas de pluie, l’atelier aura lieu dans le hall-jardin d’hiver

mercredi 6 mai de 16h à 17h

dans le jardin de la médiathèque (accès niveau -1)

pour enfants à partir de 7 ans

sur inscription à partir du lundi 6 avril sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Prêt pour jardiner, planter, observer les plantes et récolter les graines ? Rejoins-nous au jardin pour un atelier de printemps !

Le mercredi 06 mai 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

inscription à partir du lundi 6 avril auprès des bibliothécaires ou sur

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-06T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T16:00:00+02:00_2026-05-06T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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