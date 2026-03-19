Mercredi créatif : les mains dans la terre Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Mercredi créatif : les mains dans la terre Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris mercredi 6 mai 2026.
Chaque année, les plantes ont besoin d’un peu de soin pour bien grandir. Avec des gants et de petits outils nous nous occuperons du jardin.
En cas de pluie, l’atelier aura lieu dans le hall-jardin d’hiver
mercredi 6 mai de 16h à 17h
dans le jardin de la médiathèque (accès niveau -1)
pour enfants à partir de 7 ans
sur inscription à partir du lundi 6 avril sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires
Prêt pour jardiner, planter, observer les plantes et récolter les graines ? Rejoins-nous au jardin pour un atelier de printemps !
Le mercredi 06 mai 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
inscription à partir du lundi 6 avril auprès des bibliothécaires ou sur
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-06T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T16:00:00+02:00_2026-05-06T17:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/
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