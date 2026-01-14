Mercredi Créatif Tataki zomé Bellegarde

Mercredi Créatif Tataki zomé

16 Rue de la République Bellegarde Loiret

Début : 2026-04-15 15:30:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

2026-04-15

Découvrez l’art végétal japonais le Tataki Zomé, qui signifie “teindre en martelant”.

Après avoir cueilli fleurs et plantes dans les jardins, martelez les végétaux sur le tissu pour faire apparaitre un petit tableau végétal. Atelier animé par Jennifleurs. .

16 Rue de la République Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 45 78

English :

Discover Japanese plant art: Tataki Zomé, which means dyeing by hammering .

