Pont-de-Roide-Vermondans

Mercredi découverte Parcours Mémoire Libération à Pont-de-Roide Vermondans

Pont-de-Roide-Vermondans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Libération, la Maison Pour Tous et l’association ASPIR ont imaginé un parcours de mémoire reliant les communes de Pont-de-Roide et Vermondans.

En septembre et novembre 1944, ces villages ont été libérés. Ce parcours propose de revenir sur cette période de l’Histoire locale à travers les lieux marquants et les événements qui ont façonné la mémoire du territoire.

Une découverte accompagnée, réalisée avec la participation des jeunes de la MPT et d’ASPIR, pour transmettre et partager l’histoire autrement.

Chaussures de marche recommandées

Durée environ 2 heures

Renseignements et inscriptions auprès de la MPT de Pont-de-Roide 03 81 99 33 99 .

Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr

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English : Mercredi découverte Parcours Mémoire Libération à Pont-de-Roide Vermondans

L’événement Mercredi découverte Parcours Mémoire Libération à Pont-de-Roide Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD