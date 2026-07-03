Mercredi Ludo Égletons
mercredi 30 septembre 2026 · Égletons
Informations pratiques
Égletons
Mercredi Ludo
Bibliothèque municipale Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Découvrez vos futurs jeux préférés à la bibliothèque ! Venez passer un moment enjoué entre amis ou en famille grâce aux jeux de société.
Bibliothèque Municipale Inscription au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .
Bibliothèque municipale Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 bibliotheque@mairie-egletons.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mercredi Ludo
L’événement Mercredi Ludo Égletons a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
À voir aussi à Égletons (Corrèze)
- Atelier Des merveilles à graver CDMA Égletons 9 juillet 2026
- Vendredi ludo Rue Docteur Henri Dignac Égletons 10 juillet 2026
- Marché festif Place de la page Égletons 13 juillet 2026
- Feu d’artifice au Lac du Deiro Place de la page Égletons 14 juillet 2026
- Nocturnes Micro-Folie CDMA Égletons 15 juillet 2026