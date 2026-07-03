Informations pratiques

Égletons

Mercredi Ludo

Bibliothèque municipale Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 15:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Découvrez vos futurs jeux préférés à la bibliothèque ! Venez passer un moment enjoué entre amis ou en famille grâce aux jeux de société.

Bibliothèque Municipale Inscription au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .

Bibliothèque municipale Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 bibliotheque@mairie-egletons.fr

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English : Mercredi Ludo

L’événement Mercredi Ludo Égletons a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières