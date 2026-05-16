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Mercredîner et Loto musical La Cocotte Solidaire Nantes

Mercredîner et Loto musical La Cocotte Solidaire Nantes

Mercredîner et Loto musical La Cocotte Solidaire Nantes mercredi 20 mai 2026.

Lieu : La Cocotte Solidaire

Adresse : 1 ile de versailles 44000 Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 17:30

Tarif : Prix libre Le prix libre comprend :- l'adhésion à la Cocotte- le repas (prix d'équilibre à 10€)- la participation pour le loto musical

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 17:30 – 22:00
Gratuit : non Prix libre Le prix libre comprend :- l’adhésion à la Cocotte- le repas (prix d’équilibre à 10€)- la participation pour le loto musical Tout public 

On reprend les Mercredîners !!D’avril à octobre, la Cocotte Solidaire vous propose de venir cuisiner et/ou venir partager un repas avec nous le mercredi soir ! Un concert ou un spectacle vient rythmer la soirée :)Pour réserver, inscrivez-vous par téléphone ou sur notre site internet !Au programme:17h30 = Atelier cuisine19h30 = Repas partagé20h30 = Loto musical avec Rox’anim (inscription obligatoire via ce lien)

La Cocotte Solidaire Nantes 44000
https://www.lacocottesolidaire.fr/collect/description/696760-h-loto-musical-avec-roxanim


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