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MERCREDIS LUDIQUES ANIMATION TOURNOI DES CHEVALIERS Proupiary

MERCREDIS LUDIQUES ANIMATION TOURNOI DES CHEVALIERS Proupiary mercredi 19 août 2026.

Adresse : ABBAYE DE BONNEFONT

Ville : 31360 Proupiary

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 6.5 6.5 6.5

Proupiary

MERCREDIS LUDIQUES ANIMATION TOURNOI DES CHEVALIERS

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Ce classique de l’abbaye revient pour permettre aux enfants de passer un moment ludique et instructif !

Animations pour les enfants de 6 à 12 ans, sur réservation.
Constitués en équipe, qui saura le mieux traverser les épreuves, qu’elles soient d’agilité, de mémoire, de force… et tant d’autres choses. Alors qui viendra mesurer sa bravoure ? 6.5  .

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 77  accueil@abbayedebonnefont.fr

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English :

This abbey classic is back for a fun and educational day out!

Activities for children aged 6 to 12, on reservation.

L’événement MERCREDIS LUDIQUES ANIMATION TOURNOI DES CHEVALIERS Proupiary a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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