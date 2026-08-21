Mériadeck continuités et ruptures, Hôtel de ville de Bordeaux, Bordeaux
dimanche 4 octobre 2026 · Hôtel de ville de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Mériadeck continuités et ruptures 4 et 25 octobre Hôtel de ville de Bordeaux Gironde
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T14:30:00+02:00 – 2026-10-04T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-25T14:30:00+01:00 – 2026-10-25T15:30:00+01:00
Adoré, malaimé mais surtout méconnu, Mériadeck est un véritable témoin de l’architecture de son temps. Il est un geste architectural fort aux abords du centre historique classique.
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/422
Hôtel de ville de Bordeaux Place Pey Berland Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/422 »}]
Quartiers libres
Balade Mériadeck continuités et ruptures © Lysiane Gauthier – Mairie de Bordeaux
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Découverte de la faune et flore de la Réserve Ecologique des Barails au fil des saisons, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux 22 août 2026
- Balade Miam-Miam aux Capucins : du chasseur-cueilleur au fast food Saint Michel (RDV communiqué à l’inscription) Bordeaux 22 août 2026
- RADIO BALADO • Audrey Saffré, BORDEAUX Piscine Judaïque, Bordeaux 24 août 2026
- Quartiers Sports au Parc Carle Vernet, Parc Carle Vernet, Bordeaux 25 août 2026
- LES FABLES DE MARIE DE FRANCE • Maesta-Théâtre, BORDEAUX Préau du CESDA Robert Chapon, Bordeaux 26 août 2026