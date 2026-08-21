Mériadeck continuités et ruptures, Hôtel de ville de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Mériadeck continuités et ruptures 4 et 25 octobre Hôtel de ville de Bordeaux Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T14:30:00+02:00 – 2026-10-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-25T14:30:00+01:00 – 2026-10-25T15:30:00+01:00

Adoré, malaimé mais surtout méconnu, Mériadeck est un véritable témoin de l’architecture de son temps. Il est un geste architectural fort aux abords du centre historique classique.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/422

Hôtel de ville de Bordeaux Place Pey Berland Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/422 »}]

Quartiers libres

Balade Mériadeck continuités et ruptures © Lysiane Gauthier – Mairie de Bordeaux