MERLUSSE de Marcel PAGNOL Théâtre du Rond Point Valréas
vendredi 25 septembre 2026 · Théâtre du Rond Point · Valréas
Informations pratiques
Valréas
MERLUSSE de Marcel PAGNOL
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : – – 5 EUR
jusqu’à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:45:00
fin : 2026-09-26 21:55:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27
THE WALL l’album des Pink Floyd aide 8 enfants très attachants à franchir le mur d’un lycée futuriste que nous espérons ne jamais avoir à fréquenter.
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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
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English :
%AB THE WALL %BB—the Pink Floyd album—helps eight very endearing children %E0 climb over the wall of a futuristic high school that we hope we’ll never have to %E0 attend.
L’événement MERLUSSE de Marcel PAGNOL Valréas a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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