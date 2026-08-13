MERLUSSE de Marcel PAGNOL Théâtre du Rond Point Valréas

Informations pratiques

Valréas

MERLUSSE de Marcel PAGNOL

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 5 EUR

jusqu’à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:45:00

fin : 2026-09-26 21:55:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

THE WALL l’album des Pink Floyd aide 8 enfants très attachants à franchir le mur d’un lycée futuriste que nous espérons ne jamais avoir à fréquenter.

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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

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English :

%AB THE WALL %BB—the Pink Floyd album—helps eight very endearing children %E0 climb over the wall of a futuristic high school that we hope we’ll never have to %E0 attend.

L’événement MERLUSSE de Marcel PAGNOL Valréas a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes