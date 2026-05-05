Meryl Roubaix

Roubaix

Meryl

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:00:00

fin : 2026-10-15 23:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Figure incontournable de la scène française, **Meryl**, aux multiples talents et distinctions, continue de repousser ses limites.

Révélée en 2019 avec Béni, elle enchaîne les succès avec son EP Ozoror (2023) et son premier album Caviar I (2024). Nommée aux Victoires de la Musique (Révélation féminine, Révélation scène) et aux Flammes (Révélation scénique, Artiste féminine de l’année) en 2024, elle s’impose comme l’une des voix les plus marquantes de sa génération.

En 2025, Meryl poursuit sur sa lancée avec des singles phares, dont Shatta Confessions (feat. N’Ken) et Champagne ké fraises, et un nouvel album La Dame .

Avec sa signature vocale unique et sa maîtrise de tous les styles, elle transporte le public à chaque performance.

Après avoir annoncé son premier Accor Arena à Paris SOLD OUT en quelques semaines **Meryl dévoile sa tournée pour 2026 !**

Figure incontournable de la scène française, **Meryl**, aux multiples talents et distinctions, continue de repousser ses limites.

Révélée en 2019 avec Béni, elle enchaîne les succès avec son EP Ozoror (2023) et son premier album Caviar I (2024). Nommée aux Victoires de la Musique (Révélation féminine, Révélation scène) et aux Flammes (Révélation scénique, Artiste féminine de l’année) en 2024, elle s’impose comme l’une des voix les plus marquantes de sa génération.

En 2025, Meryl poursuit sur sa lancée avec des singles phares, dont Shatta Confessions (feat. N’Ken) et Champagne ké fraises, et un nouvel album La Dame .

Avec sa signature vocale unique et sa maîtrise de tous les styles, elle transporte le public à chaque performance.

Après avoir annoncé son premier Accor Arena à Paris SOLD OUT en quelques semaines **Meryl dévoile sa tournée pour 2026 !** .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

A key figure on the French scene, **Meryl**, a multi-talented and award-winning artist, continues to push her limits.

Revealed in 2019 with Béni, she followed up her success with the EP Ozoror (2023) and her debut album Caviar I (2024). Nominated for the Victoires de la Musique (Female Revelation, Stage Revelation) and the Flammes (Stage Revelation, Female Artist of the Year) in 2024, she has established herself as one of the most distinctive voices of her generation.

In 2025, Meryl continued to build on her success with hit singles, including Shatta Confessions (feat. N?Ken) and Champagne ké fraises, and a new album, La Dame.

With her unique vocal signature and mastery of all styles, she transports audiences with every performance.

After announcing her first Accor Arena in Paris? SOLD OUT in just a few weeks **Meryl unveils her 2026 tour!

L’événement Meryl Roubaix a été mis à jour le 2026-05-05 par Hauts-de-France Tourisme