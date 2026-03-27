Mes décos de Noël au naturel Chinon
Mes décos de Noël au naturel Chinon samedi 12 décembre 2026.
Mes décos de Noël au naturel
Chinon Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Qui dit Noël dit décoration, sapin, boules, guirlandes … Rendons les plus responsables en les fabricant vous-même ! Nous profiterons d’une balade pour ramasser des éléments naturels avec lesquels nous réaliserons différentes décorations.
Qui dit Noël dit décoration, sapin, boules, guirlandes … Rendons les plus responsables en les fabricant vous-même ! Nous profiterons d’une balade pour ramasser des éléments naturels avec lesquels nous réaliserons différentes décorations. .
Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 93 15 info@cpievaldeloire.org
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English :
Christmas means decorations, Christmas trees, baubles, garlands? Let’s make them more responsible by making them yourself! We’ll take advantage of a walk to collect natural elements with which to make different decorations.
L’événement Mes décos de Noël au naturel Chinon a été mis à jour le 2026-03-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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