Informations pratiques

Sète

MES PETITES HISTOIRES DE KAMISHIBAÏ

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25 2026-11-28

Deux histoires tendres et drôles illustrées par des dessins originaux et accompagnées au ukulélé avec Oscar le squelette et Gina la Girafe.

UN SPECTACLE D’IMAGES ANIMÉES

De 3 À 6 ANS

L’avis du Théâtre de Poche : UNE ODE A L’IMAGINAIRE

Le format kamishibaï, ce théâtre d’images venu du Japon, devient ici un puissant outil narratif pour captiver les enfants sans jamais les brusquer. Il y a dans la prestation de Cécile Combredet une authenticité et une douceur naturelles qui transportent les spectateurs, petits et grands, dans des histoires qui résonnent longtemps après la représentation.

Deux histoires tendres et drôles illustrées par des dessins originaux et accompagnées au ukulélé avec Oscar le squelette et Gina la Girafe. .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MES PETITES HISTOIRES DE KAMISHIBAÏ

Two heartwarming and funny stories illustrated with original drawings and accompanied by ukulele music featuring Oscar the Skeleton and Gina the Giraffe.

L’événement MES PETITES HISTOIRES DE KAMISHIBAÏ Sète a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau