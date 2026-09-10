Mes premiers pas au musée – Le chien Porcelaine et son mini-musée, Musée national Adrien Dubouché, Limoges

Informations pratiques

Mes premiers pas au musée – Le chien Porcelaine et son mini-musée Dimanche 20 septembre, 10h45 Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Activité réservée aux enfants de 2 à 5 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité.

Journées européennes du patrimoine

Saviez-vous qu’il existe plusieurs métiers au musée ? Certains s’occupent de mettre les œuvres dans les vitrines. Le chien Porcelaine souhaite lui aussi participer ! Joignez-vous à lui en fabriquant votre propre mini-musée de merveilles en porcelaine !

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Dimanche 20 septembre à 10h45.

Effectif : 14 participants.

Activité gratuite.

Réservation conseillée sur cultival.fr.

Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.55.33.08.50 https://www.musee-adriendubouche.fr/ https://www.facebook.com/mnadlimoges;https://www.instagram.com/mnadlimoges/;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9e-national-adrien-dubouch%C3%A9 [{« link »: « https://www.cultival.fr/fr_FR/products/indiv/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Dans un espace dédié aux techniques de fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoirs-faire porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde.

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

Saviez-vous qu’il existe plusieurs métiers au musée ? Certains s’occupent de mettre les œuvres dans les vitrines. Le chien Porcelaine souhaite lui aussi participer ! #JEP2026

© Musée national Adrien Dubouché