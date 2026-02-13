Mes premiers pas au musée – Un merveilleux jardin de porcelaine, Musée national Adrien Dubouché, Limoges

Mes premiers pas au musée – Un merveilleux jardin de porcelaine Samedi 6 juin, 10h30 Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins.

Activité réservée aux enfants entre 2 et 5 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité.

Les “Rendez-vous aux jardins”, c’est aussi pour les tout-petits ! Le chien Porcelaine souhaite créer un jardin de … porcelaine ! Direction les salles du musée pour retrouver ses plus belles fleurs, puis décorez avec votre enfant un vase en porcelaine pour y laisser pousser quelques graines.

Samedi 6 juin à 10h30.

Réservations conseillées sur cultival.fr.

Tarif unique (droit d’entrée inclus) : 4 € par adulte et par enfant.

Effectif : 14 participants.

Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.55.33.08.50

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

Le chien Porcelaine souhaite créer un jardin de … porcelaine !

© Musée national Adrien Dubouché