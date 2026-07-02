Mesdames en vraies !, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Mesdames en vraies ! Jeudi 15 octobre, 20h30 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T23:30:00+02:00

Mesdames en vraies ce sont des femmes de plus de 45 ans qui se racontent et VOUS racontent comme jamais !

Une prise de parole libre et inédite pour une soirée joyeuse pleine de surprises.

Après avoir rassemblé des millions de femmes sur les réseaux sociaux, les femmes qui incarnent le média digital Mesdames sortent des écrans et viennent vous rencontrer en vrai !

Sur scène et emmenées par Maitena Biraben, Sonia Dubois, Ariane Massenet, Elsa Wolinski, Sandra Sisley et plein d’autres partagent leurs expériences, leurs combats, leurs premières fois, leurs doutes et leurs victoires sur l’âge.

Ménopause, sexualité, addictions, prise de poids, temps qui passe, corps qui change, regard des autres… Des sujets sérieux abordés avec impertinence, intelligence et beaucoup d’humour.

Entre témoignages, prises de parole engagées et moments de rire collectif, Mesdames en vraies est un spectacle profondément humain, fédérateur et politique au sens noble : rendre visibles celles que l’on a trop longtemps laissées dans l’ombre

Un moment qui va vous rendre fière et heureuse d’être vous quel que soit votre âge.

Un spectacle pour les femmes…et pour toutes celles et ceux qui les accompagnent.

Autour de Maïtena Biraben co-fondatrice du média Mesdames qui évoquera notamment la place qu’on a et celle qu’on prend :

Ariane Massenet a passé le cap des 60 ans. Elle nous le dit : ça pique ! Vieillir n’est pas qu’une partie de plaisir et le regard que nous portons sur nous-même est complexe. Regardons-le en face !

Sonia Dubois, 62 ans, ancienne obèse, incontournable pour notre génération, abordera la question du poids à laquelle pas une femme n’échappe et ce tout au long de sa vie.

Elsa Wolinski, 52 ans fut une des premières à s’exprimer sur la ménopause. Elle parlera de la gentillesse. Moquée souvent, crainte souvent, assumable ? Pour cette génération qui s’occupe des autres, parents comme enfants, elle est essentielle et une composante de notre quotidien !

Sandra Sisley, 53 ans nous fera rire avec sa ménopause et nous donnera envie de lire avec un ouvrage tout droit sorti de la bibliothèque Mesdames

…

Venez rencontrer ces femmes qui NOUS racontent toutes !

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/mesdames-en-vraies/148748 »}]

On monte sur scène. Venez nous voir ! humour spectacle