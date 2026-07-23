Messe de la Saint Dominique en Provençal Place Pie Valréas
dimanche 2 août 2026 · Place Pie · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Messe de la Saint Dominique en Provençal
Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 11:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
En présence des Goutevins de l’Enclave des Papes et des Comtadines et Comtadins du Drapeau de Provence.
Assistez à la messe en provençal dédiée à Saint Dominique.
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Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 02 59 paroisse-de-valreas@orange.fr
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English :
In the presence of the Goutevins of the Enclave des Papes and the Comtadines and Comtadins of the Drapeau de Provence.
Attend the Mass in Provençal dedicated to Saint Dominic.
L’événement Messe de la Saint Dominique en Provençal Valréas a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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