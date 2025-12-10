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Messe de Noël Les Allues

Messe de Noël Les Allues vendredi 25 décembre 2026.

Adresse : Église Saint-Martin Méribel Les Allues

Ville : 73550 Les Allues

Département : Savoie

Début : vendredi 25 décembre 2026

Fin : vendredi 25 décembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Les Allues

Messe de Noël

Église Saint-Martin Méribel Les Allues Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-25 18:00:00
fin : 2026-12-25 19:00:00

Date(s) :
2026-12-25

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Église Saint-Martin Méribel Les Allues Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 41 27 43  laissus.denis@orange.fr

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English : Christmas Mass

L’événement Messe de Noël Les Allues a été mis à jour le 2025-12-10 par Méribel Tourisme

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