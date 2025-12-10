Messe de Noël Les Allues
Messe de Noël Les Allues vendredi 25 décembre 2026.
Les Allues
Messe de Noël
Église Saint-Martin Méribel Les Allues Les Allues Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-25 18:00:00
fin : 2026-12-25 19:00:00
Date(s) :
2026-12-25
.
Église Saint-Martin Méribel Les Allues Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 41 27 43 laissus.denis@orange.fr
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English : Christmas Mass
L’événement Messe de Noël Les Allues a été mis à jour le 2025-12-10 par Méribel Tourisme
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