Les Allues

Messe de Noël

Église Saint-Martin Méribel Les Allues Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-25 18:00:00

fin : 2026-12-25 19:00:00

Date(s) :

2026-12-25

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Église Saint-Martin Méribel Les Allues Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 41 27 43 laissus.denis@orange.fr

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English : Christmas Mass

L’événement Messe de Noël Les Allues a été mis à jour le 2025-12-10 par Méribel Tourisme