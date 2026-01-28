Messe en provençal, grand défilé de la transhumance et spectacle de clôture Istres

Messe en provençal, grand défilé de la transhumance et spectacle de clôture

Du samedi 28 au dimanche 29 novembre 2026.

Annulé en cas de mauvais temps. Divers lieux Istres Bouches-du-Rhône

Journée de clôture de la fête des Bergers et des Traditions à Istres !

Au programme messe en provençale et procession au domaine de Sulauze le matin, grand défilé de la transhumance en centre-ville et spectacle de clôture l’après-midi.

Dimanche à partir de 9h30, au Domaine de Sulauze messe en provençale célébrée par Eric Jacoulet. Procession et présence des groupes folkloriques, bénédiction des chevaux… Vin chaud offert sur le domaine.



A 14h15, en centre ville Avec le troupeau de Christian TROUILLARD du domaine de la Massuguière, (moutons, chèvres du Rove et ânes de Provence) les bergers de la Crau, la Carreto Ramado de St Rémy de Provence, les tableaux de Noël en Provence , la crèche vivante, les dromadaires avec les rois mages, les gardians de toute la région, les groupes folkloriques, … Parcours Bd Guizonnier, rue Hélène Boucher, Bd de la République, Avenue Jean Lebas Bd Léon Jouhaud, Chemin du Tivoli, contournement place du Général De Gaulle, puis retour à l’inverse de l’aller. .

Divers lieux Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 51 15 ot.istres@visitprovence.com

English :

Closing day of the Shepherds and Traditions festival in Istres! On the program: mass in Provencal and procession to the domain of Sulauze in the morning, big parade of the transhumance in the city center and closing show in the afternoon.

