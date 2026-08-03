MESSE EN SI MINEUR HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MESSE EN SI MINEUR

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 68 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-17 20:00:00

fin : 2027-04-17 22:00:00

Date(s) :

2027-04-17 2027-04-18

Comme toute l’œuvre de Bach, la Messe en si constitue incontestablement l’une des clés de voûte du répertoire.

Si son célèbre Et resurrexit accompagne à point nommé la période pascale, sa programmation marque aussi deux baptêmes dans l’histoire de l’Orchestre du Capitole de Toulouse il s’agit de l’entrée au répertoire de cette œuvre majeure et de la première invitation de Leonardo García-Alarcón. Le chef argentin, également claveciniste, fait partie des références de la musique baroque. En plus d’un plateau vocal impeccable, Leonardo García-Alarcón amène avec lui le Chœur de chambre de Namur, dont il est le chef et le directeur artistique depuis 2010 et avec lequel il a publié une riche discographie. 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Like all of Bach’s works, the Mass in B minor is undoubtedly one of the cornerstones of the repertoire.

L’événement MESSE EN SI MINEUR Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE