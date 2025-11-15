Messes de Noël Marignane
Messes de Noël Marignane mercredi 24 décembre 2025.
Messes de Noël
Du mercredi 24 au jeudi 25 décembre. Les églises Saint-Nicolas, Saint-Laurent Imbert et Saint-Victoret Marignane Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-25
2025-12-24
Les églises Saint-Laurent Imbert et Saint-Nicolas à Marignane, Saint-Pierre à Saint-Victoret vous accueillent pour célébrer Noël les 24 et 25 décembre.
Les églises Saint-Nicolas, Saint-Laurent Imbert et Saint-Victoret Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 34 14 eglisemarignanesaintvictoret@gmail.com
English :
The churches of Saint-Laurent Imbert and Saint-Nicolas in Marignane, and Saint-Pierre in Saint-Victoret welcome you to celebrate Christmas on December 24 and 25.
German :
Die Kirchen Saint-Laurent Imbert und Saint-Nicolas in Marignane, Saint-Pierre in Saint-Victoret heißen Sie willkommen, um am 24. und 25. Dezember Weihnachten zu feiern.
Italiano :
Le chiese di Saint-Laurent Imbert e Saint-Nicolas a Marignane e di Saint-Pierre a Saint-Victoret vi accoglieranno per celebrare il Natale il 24 e 25 dicembre.
Espanol :
Las iglesias de Saint-Laurent Imbert y Saint-Nicolas, en Marignane, y Saint-Pierre, en Saint-Victoret, le acogerán para celebrar la Navidad los días 24 y 25 de diciembre.
