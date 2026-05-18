Messie Haendel • Choeur Régional d’Auvergne Église Saint-Saturnin Cusset

Cusset

Messie Haendel • Choeur Régional d’Auvergne

Église Saint-Saturnin 1 place Radoult de Lafosse Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 16:30:00

fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :

2026-10-04

En 2026, le Choeur Régional d’Auvergne propose, dans le département de l’Allier, une série de concerts précédés par diverses rencontres, autour d’une œuvre majeure de la musique le Messie de G.F. Haendel.

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Église Saint-Saturnin 1 place Radoult de Lafosse Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 31 03 contact@choeur-regional-auvergne.fr

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English :

In 2026, the Choeur Régional d?Auvergne is offering a series of concerts in the Allier département, preceded by various encounters, based on a major musical work: G.F. Handel?s Messiah.

L’événement Messie Haendel • Choeur Régional d’Auvergne Cusset a été mis à jour le 2026-06-09 par Vichy Destinations