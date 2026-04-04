Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MESSMER – 13Hz – MESSMER – 13Hz (2027) PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

MESSMER – 13Hz – MESSMER – 13Hz (2027) PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

MESSMER – 13Hz – MESSMER – 13Hz (2027) PALAIS NIKAIA DE NICE Nice mardi 23 mars 2027.

Lieu : PALAIS NIKAIA DE NICE

Adresse : 163 Bd du Mercantour

Ville : 06000 Nice

Département : 06

Début : 2027-03-23

Fin : 2027-03-23

Heure de début : 20:00

MESSMER – 13Hz – MESSMER – 13Hz (2027) Début : 2027-03-23 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06

À voir aussi à Nice (06)