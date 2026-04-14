Troyes

Messmer

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 50 – 50 – 61 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-03 20:00:00

fin : 2027-06-03

Date(s) :

2027-06-03

Sur scène, Messmer repousse une fois de plus les frontières du réel. Entre fascination, humour et stupéfaction, il plonge volontaires et spectateurs dans un univers où le cerveau humain révèle tous ses secrets. Un spectacle hors du commun, à la croisée des neurosciences et de l’émerveillement pur, qui a déjà conquis 3 millions de personnes à travers le monde.



Après 4 saisons de tournée et plus de 200 dates à travers la francophonie, 13Hz s’apprête à tirer sa révérence — et ces dernières représentations promettent d’être les plus intenses de toutes.



13Hz, c’est la fréquence qui sépare l’éveil du sommeil… et ce soir, c’est Messmer qui décide de quel côté vous basculez ! .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

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English :

L’événement Messmer Troyes a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne