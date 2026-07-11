Messmer Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Messmer Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 40 – 40 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-11 20:00:00

fin : 2027-06-11 22:00:00

Date(s) :

2027-06-11

Spectacle.

Messmer, connu et reconnu comme le Maître mondial de l’hypnose vous invite à plonger dans son univers mystérieux et hilarant, où la frontière entre la réalité et l’illusion disparaît, guidant vos pensées vers des territoires inexplorés.

Avec son charisme incomparable et son talent hors norme, Messmer vous emmène au cœur de vos pensées les plus profondes et vous entraîne dans un jeu subtil d’ondes cérébrales à 13Hz.

Le Fascinateur vous transporte vers un état de conscience unique, où volonté et contrôle prennent une toute nouvelle dimension.

Osez vivre l’expérience Messmer là où la maîtrise de soi rencontre la fascination.

Durée 2h environ. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16

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English : Messmer Zénith de Limoges

L’événement Messmer Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole