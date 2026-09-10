MESURE POUR MESURE THÉÂTRE SORANO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MESURE POUR MESURE

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-18 20:00:00

fin : 2027-05-20 21:35:00

Date(s) :

2027-05-18

Pièce inclassable, hantée par la question de l’injustice (divine comme terrestre) et la répression du désir, Mesure pour mesure tient à la fois de la comédie cruelle et de la dystopie politique.

Adaptée pour 4 acteur·rices qui interprètent une dizaine de personnages, le Mesure pour mesure de Lucile Lacaze est une version resserrée de la pièce de Shakespeare, l’épure permettant d’intensifier encore toute l’escalade dramatique. L’histoire, construite comme un thriller, manipule les spectateur·rices de rebondissement en rebondissement jusqu’au coup de théâtre final.

Dans un dispositif scénique minimaliste, le spectacle repose sur ses quatre interprètes, un jeu généreux, une langue concrète et précise, qui remet à l’honneur toute la vitalité du texte shakespearien. 9 .

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr

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English :

An unclassifiable play, haunted by the theme of injustice (both divine and earthly) and the repression of desire, *Measure for Measure* is at once a cruel comedy and a political dystopia.

L’événement MESURE POUR MESURE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE