META « Cross road » en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
META « Cross road » en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris lundi 6 juillet 2026.
Ce disque est clairement dans l’air du temps. Ce chanteur, percussionniste à l’univers quasi métaphysique réconcilie le corps et l’esprit, ce fameux Body and Soul. Un jazz qui invite au voyage, libéré des contraintes formelles. C’est la force du message de META, une spiritualité portée par une musique en suspensions, en phase avec ses intentions.
Ce 5 juillet, il présente ce projet en duo avec le pianiste bien connu du 38Riv, Leonardo Montana.
Deux représentations sont programmées à 19h30 et 21h30.
META : voix, percussions
Léonardo Montana : piano
—
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Compositions — Meta est un artiste inclassable et c’est sans nul doute, ce qui fait sa force. Son cinquième album « Cross Road » vient nous rappeler l’univers très original de ce musicien contemporain et universel.
Le dimanche 05 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
Le dimanche 05 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 19 à 24 euros
Tarif sur place : 22 à 27 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-06T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T19:30:00+02:00_2026-07-05T20:30:00+02:00;2026-07-05T21:30:00+02:00_2026-07-05T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
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