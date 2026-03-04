Métamorphoses, Auditorium Sergio Ortega du Conservatoire de Pantin, Pantin

Métamorphoses Jeudi 12 mars, 20h00 Auditorium Sergio Ortega du Conservatoire de Pantin Seine-Saint-Denis

Gratuit – Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T20:00:00+01:00 – 2026-03-12T22:00:00+01:00

Métamorphoses

Strauss / Kae Tempest

Spectacle théâtre/musique – À partir de 12ans

Vous sortirez métamorphosé.es de cette soirée théâtrale, poétique et musicale au cours de laquelle seront interprétés la partition Les Métamorphoses de Richard Strauss et le texte poétique Les nouveaux anciens de Kae Tempest.

Vous serez embarqués dans une double expérience :

L’intense pièce expressive de Richard Strauss sera jouée par un septuor à cordes composé d’étudiant.e.s et d’enseignant.e.s. Elle est inspirée par les thèmes de Héroïque, la 3ème Symphonie de Beethoven, transformés et exprimés ici par la profondeur du son des instruments à cordes. Après deux siècles traversés par l’esprit des lumières du XVIIIème siècle, Strauss exprime dans cette œuvre composée en 1945, sa croyance en l’esprit européen, et en une évolution de la sagesse par la connaissance de soi.

En parallèle, le texte Les Nouveaux Anciens de Kae Tempest sera proposé dans une adaptation pour la scène par les étudiants des 2ème et 3ème cycle de Théâtre, et un quatuor à cordes d’élèves de 3ème cycle. Il en surgira une forme transversale entre musique, théâtre et « spoken word ». Dans ce poème épique urbain, des vies modernes désenchantées sont revisitées par les mythes anciens et les dieux antiques. Kae Tempest célèbre l’humain trop humain des supermarchés, des rues, des bars et des open-space, entre poésie, rap et « spoken word ».

Distribution :

Un projet conçu par Anaïs Moreau et Léa Debarnot

Violons : Romuald Grimbert Barré & Tristan Naillon

Altos : Hans-Ljuben Richard

Violoncelles : Anaïs Moreau & Alice Cornus

Contrebasse : Thomas Debellemanière

Interprétation théâtrale : Elèves Cycle 2 et Cycle 3, sous la direction de Léa Debarnot ; accompagnement Boris Jacta

Auditorium Sergio Ortega du Conservatoire de Pantin 49 avenue du Général Leclerc 93500 Pantin Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/40dvIyz »}]

